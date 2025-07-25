İsrail, Yemen’e ‘büyük bir harekat’ planlıyor

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Gazze’de soykırımı sürdüren İsrail’in Yemen’e karşı, ülkenin saldırılarına son verecek ölçüde ‘büyük bir harekât’ planladığı bildirildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 14, İsrail ordusunun Yemen’e ‘büyük bir harekât’ başlatmak için siyasi liderlerden yeşil ışık beklediğini bildirdi.

The Cradle’ın aktardığına göre, İbranice kanalda “İsrail güvenlik birimleri, Yemenli Ensarullah grubuna büyük bir harekât planı üstünde gece-gündüz çalışıyor. İsrail’e karşı çok sayıda terör eylemi ve füze saldırısı böylece sona erecek” ifadeleri kullanıldı.

Kanala konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili “Hazırlıklarımız sürüyor. Siyasi makamlar onay verdiği anda harekete geçeceğiz. İran’da 12 dakikada ne yaptıysak, aynısını Yemen’de de nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi. Diken’in Kanal 14’ten aktardığına göre; İsrail’in son 20 ayda birkaç kez saldırdığı Yemen, artık hem siyaset hem de İsrail ordusu nezdinde öncelik haline geliyor ve tıpkı Gazze Şeridi gibi merkezi bir cepheye dönüşüyor. Nitekim İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, salı günü yaptığı açıklamasında “İki aktif cephemiz var: Gazze ve Yemen” dedi.