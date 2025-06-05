İsrail yeni bir savaş peşinde

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İsrail devleti yeni bir savaş cephesi açmanın peşinde. Cihatçı HTŞ’nin 8 Aralık’ta Şam’da kontrolü ele geçirmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv, yeniden Suriye’yi vurdu. Golan Tepeleri’ne yönelik roketli saldırıyı fırsat bilen İsrail ordusunun Şam, Hama, Dera dahil olmak üzere Suriye genelindeki hedefleri bombalaması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İsrail medyası, Beşar Esad rejiminin son bulduğu 8 Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Salı günü Suriye'den ülkeye roket atıldığını bildirdi. Golan’a yönelik saldırıyı üstlenen olmadı.

COLANİ’YE TEHDİTLER

Saldırı öncesi İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, HTŞ lideri Colani’yi şu sözlerle tehdit etti: “Suriye Cumhurbaşkanı’nı İsrail devletine yönelik her türlü tehdit ve saldırının doğrudan sorumlusu olarak görüyoruz ve kapsamlı yanıt en kısa sürede gelecektir. 7 Ekim gerçekliğine geri dönüşe izin vermeyeceğiz.”

Katz saldırı sonrası da Şara’ya daha önce kullandığı takma adla seslenerek, "Suriye lideri Colani'yi uyarıyorum. Düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehdit etmesine izin verirseniz, ağır bir bedel ödeyeceksiniz. Hava kuvvetlerinin T4 askeri üssüne, Hama ve Şam bölgesindeki havaalanları yakınında gerçekleştirdiği faaliyet açık bir mesaj gönderiyor ve gelecek için bir uyarı görevi görüyor" dedi.

KAOS YARATMA GİRİŞİMİ

Bombardımanın İsrail'in güney Suriye'ye yönelik bugüne kadarki en büyük saldırı olduğu kaydedildi. Suriye İsrail'i, bir havaalanı da dahil olmak üzere askeri hedeflere yönelik düzenlediği saldırı dalgasının ardından istikrarsızlaştırma kampanyası başlatmakla suçladı.

Cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Hama vilayetindeki bir askeri havaalanının "neredeyse tamamen yok edilmesiyle" sonuçlandığını ve düzinelerce sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail’in bu son saldırısı, Suriye topraklarındaki askeri varlığını ve baskısını artırdığı bir döneme denk geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, şubat ayında güney Suriye'nin tamamen silahsızlandırılmasını talep etmişti. Netanyahu, HTŞ hükümetine bağlı güçlerin de İsrail topraklarına yakın yerlerde bulunmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR UYARISI

Gelişmeler tansiyonu yeniden yükseltirken, İsrail’in Suriye içinde daha kapsamlı askeri adımlar atmasından endişe ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 20 Mayıs’ta, Suriye’deki geçici hükümetin ciddi bir çöküş riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bir iç savaşın kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunmuştu. Rubio, iç savaşın birkaç hafta içinde çıkabileceğini söylemişti.

TÜRKİYE ÇEKİLMEYECEK

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rueters’ın sorularını yanıtladı. Güler, ‘Türkiye’nin Suriye’deki askerlerini çekme ya da yerini değiştirme yönünde kısa vadeli bir planı bulunmadığını’ söyledi.

Türk ordusunun Suriye ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık verdiğini ve savunma kapasitesini artırmaya dönük adımlar attığını söyleyen Güler, “Suriye’nin savunma kapasitesini artırmak için adımlar atıyoruz. Askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık” dedi. İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik son hava saldırılarının ardından Güler, iki ülkenin Suriye’de istenmeyen askeri kazaları önlemek amacıyla teknik düzeyde görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Güler, 20 binden fazla Türk askerinin sahada bulunduğunu söyledi.