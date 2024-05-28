İsrail, yeniden Refah'taki çadırları bombaladı: 20 kişi öldü

İsrail ordusu, Refah'ta yeniden Filistinlilerin barındığı bir çadır kampına saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Refah Acil Durum Komitesi'den alınan bilgiye göre, İsrail, Refah'ın batısındaki Mevasi sahil bölgesinde tehcir edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

İSRAİL 'GÜVENLİ BÖLGE' OLARAK TANIMLAMIŞTI

İsrail'in daha önce Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

İSRAİL TANKLARI REFAH’IN MERKEZİNE GİRDİ

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Refah’taki askeri operasyonlarını durdurmasını emrettiği kararına rağmen İsrail, Refah’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail tankları bugün Refah’ın merkezine ulaştı.

İSRAİL 2 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

NETANYAHU: TRAJİK BİR HATA

Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi.

SON 24 SAATTE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Hamas tarafından yönetilen Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saate Gazze’de 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ölü sayısı 36 bin 96’ya çıktı.