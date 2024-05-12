İsrail, yıllar içinde harabeye çevirdiği Gazze Havalimanı'nın kalıntılarını da yok etti

İsrail ordusuna ait tanklar, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yıllar içinde harabeye dönen Uluslararası Gazze Havalimanı'nın kalıntılarını da yerle bir etti.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri, Filistin’in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın çabalarıyla Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda 26 yıl önce kurulan ve iki yıl hizmet verdikten sonra kapatılan havalimanının kalıntılarını yeniden hedef aldı.

İsrail ordusuna ait tanklar, yıllar içinde harabeye dönen havalimanından geriye kalan yapıyı da yıktı.

İsrail'e ait medya kaynaklarında yayımlanan görüntülerde, İsrail'in havalimanına düzenlediği saldırı ve bölgeden yükselen dumanlar yer alıyor.