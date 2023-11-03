İsrail yine hastane vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Dünya 03.11.2023 18:28 Giriş: 03.11.2023 18:28

Güncelleme: 03.11.2023 18:57 Kaynak: AA

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AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki ağır yaralıları taşıyan bir ambulans konvoyunu hedef aldığını, konvoyun vurulması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusu, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans konvoyunun vurulduğuna ilişkin açıklamasının araştırıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'da tedavi için acilen sevk edilmeye ihtiyacı olan ağır yaralı Filistinlilerin Gazze şehrinden ve bölgenin kuzeyinden güneye gönderileceğini bildirmişti. AA ise olaya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğunu aktardı. İsrail, Gazze'deki Fransız Enstitüsü ve AFP binasını vurdu, Fransa 'acil açıklama' talep etti ABD Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü kez İsrail’de