İsrail yine Lübnan'a saldırdı: Pek çok beldeyi bombaladı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine bağlı birçok beldeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneyde vatandaşların evlerini terk etmeye zorladığı, beldeleri bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla güneyi bombaladığı aktarılan haberde, İsrail'in Yukarı Nebatiye beldesini bombaladıktan kısa süre sonra Sayr el-Garbiyye beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Nebatiye kentine bağlı Haruf ve Zebdeyn beldeleri arasındaki bölgeleri obüs toplarıyla hedef aldığı bilgisinin yer aldığı haberde, savaş uçaklarının daha sonra da Yukarı Nebatiye ve Şevkeyn beldelerini bombaladığı kaydedildi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneydeki Sur kentine bağlı Sıreyfa beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldığı bilgisi paylaşılan haberde, savaş uçaklarının Sur'a bağlı Burc eş-Şimali ve Cuveyya beldelerini de bombaladığına dikkat çekildi.

Lübnan yerel basında yayımlanan görüntülerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesini ağır bombardımana tuttuğu görülüyor.

Yerel basındaki haberlere göre İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Adlun ve Ensariye beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nebatiye kentine bağlı beldelere yönelik yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Nebatiye kentine bağlı Zifta beldesine hava saldırılarının düzenleneceği tehdidinde bulunan Adraee, halkın evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.