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İsrail yine Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu:6 ölü

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 23:30
  • Giriş: 15.07.2024 23:30
  • Güncelleme: 15.07.2024 23:30
Kaynak: İHA
İsrail yine Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu:6 ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi’ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Sivilleri gece gündüz katleden İsrail güçleri, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yine sivilleri hedef aldı. Akşam saatlerinde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “9 aydan uzun süredir devam eden aralıksız gece bombardımanları ve patlamalar her gece daha fazla sivil kaybıyla devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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