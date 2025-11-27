İsrail yine Suriye'ye saldırdı: Kuneytra'ya topçu ateşi

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra iline bağlı doğu Tel el-Ahmar bölgesini topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

Suriye Geçici Hükümeti’nin resmi devlet televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra’nın Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi. Haberde, İsrail’in saldırısının Suriye’nin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğu söylendi.

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini söylemişti.