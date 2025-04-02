İsrail, yine Suriye'yi hedef aldı: Şam ve Hama'ya hava saldırısı
İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenlediği bildirildi.
Kaynak: AA
İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Beşar Esad döneminden kalan askeri noktaları, mühimmat depolarını ve askeri ekipmanların bulunduğu yerleri hedef alıyor, hava saldırıları düzenliyor.