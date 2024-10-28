İsrail zindanlarındaki El Fetih lideri Barguti'ye cezaevinde saldırı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gazze'deki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılacağı öne sürülen 2002'den bu yana tutuklu olan El Fetih hareketi lideri Barguti'nin kaburgalarının kırıldığı açıklandı.

65 yaşındaki Barguti geçen yıl Batı Şeria'da üçüncü bir ayaklanma çıkartmakla suçlanmış, Ofer Hapishanesi'nden adı açıklanmayan başka bir hapishaneye nakledilmişti. Barguti burada tecrit hücresinde tutuluyordu.

Ailesi ve Filistinli örgütler Barguti’nin yaşamından endişe ediyor. Barguti, geçen yıl "insanlık dışı koşullarda tutulduğu" gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.

22 YILDIR CEZAEVİNDE

Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında Haziran 1959’da doğan Barguti, El Fetih’in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları’nın kurucusu olmakla suçlanıyor. 2002’de tutuklanan 2004’te 40 yıl ceza alan Barguti, Şubat 2007’de Hamas ile El Fetih arasında arabulucu oldu ve 2009’da El Fetih liderliğine seçilmişti.

Aralık 2023'te Filistin Yönetimi'ndeki seçmenlerle yapılan bir ankette Barguti, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye'den daha önde gözükmüştü. Hamas da “siyasi rakibi” Barguti'nin serbest kalmasını istiyor.

HAMAS DA BIRAKILMASINI İSTİYOR

Hamas El Fatih lideri Mervan Barguti ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Sedat'ı mahkum takası anlaşmasına dahil etmeye çalışıyor.

İsrail, 2011'de Barguti'nin İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında olmasını reddetmişti. O zaman serbest kalanlar arasında Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar da vardı.

Barguti, 2009'da Filistin yönetimi liderliğine potansiyel adaylığı konusundaki soruya verdiği yanıtta "Ulusal uzlaşmaya varılır ve seçim yapmak için anlaşma gerçekleşirse, uygun kararı vereceğim" demişti.