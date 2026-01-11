İsrail’de “BibiLieaks" soruşturması: Netanyahu’nun özel kalemi gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özel kalem müdürü Tzachi Braverman, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait gizli belgeleri Almanya’da yayın yapan Bild gazetesine sızdırmakla suçlandığı soruşturma kapsamında bugün (11 Ocak Pazar) gözaltına alındı.

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre Braverman, soruşturmayı engelleme ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanıyor.

Polis, Braverman’ın evinde arama yaptı ve telefonuna el koydu.

NETANYAHU’NUN SÖZCÜSÜ DE İFADEYE ÇAĞRILABİLİR

Netanyahu’nun eski sözcüsü Eli Feldstein, geçen yıl verdiği ifadede, “başbakanlık ofisindeki üst düzey bir yetkilinin” kendisine, gizli belgelerin Bild’e sızdırılmasıyla ilgili olarak o dönemde orduda yürütülen soruşturmayı “susturabileceğini” söylediğini aktardı.

Geçen ay İsrail’in kamu televizyonu Kan’da konuşan Feldstein, soruşturmayı engellediğini iddia ettiği üst düzey yetkilinin Braverman olduğunu öne sürdü. Braverman ise iddiaları reddetti.

Feldstein da soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

İsrail polisinin Feldstein’ın anlatımını doğrulamak üzere ek tanıkları da ifadeye çağırmayı planladığı belirtiliyor.

Bunlar arasında Netanyahu’nun sözcülerinden Omer Mantzur da bulunuyor.