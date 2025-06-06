İsrail’de erken seçim ihtimali

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Gazze’de Filistinlileri katlederken çevre ülkelere saldırılarını sürdüren İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağ koalisyon hükümetinde “Haredi” krizi büyüyor. İsrail’de askerlikten muaf tutulmak isteyen Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) partisi Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin liderleri, hükümetten çekilme talimatı verdi. Muhalefet partileri, İsrail Meclisi’nin feshi için tasarı sunacaklarını belirtirken ülkede erken seçim tartışmaları alevlendi.

Haredilerin dini liderleri, Tevrat eğitimi alan öğrencilerin askerlikten muaf tutacak yasanın Meclis’ten hâlâ geçirilmemesi üzerine, Birleşik Tevrat Yahudiliği yetkililerine hükümetten çekilmeleri yönünde talimat verdi.

ERKEN SEÇİM KAPIDA

Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonu, Haredi hahamlarının artık hükümette kalmaya gerek görmediğini ve Netanyahu’nun görüşme talebini, “Söylenecek her şey söylendi” diyerek reddettiğini aktardı. Öte yandan sızdırılan bir ses kaydına göre Netanyahu’nun eski savunma bakanı Yoav Gallant ve eski genelkurmay başkanı Herzi Halevi'yi Ultra Ortodoks (Haredi) öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına karşı çıktıkları için görevden aldığını söylediği iddia edildi.Bu gelişmeler üzerine muhalefet partileri İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için gelecek hafta bir tasarı sunacaklarını açıkladı. Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ve Yair Golan liderliğindeki İşçi Partisi tasarıya destek vereceklerini duyurdu.

ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEBİLİR

Netanyahu’nun mevcut koalisyonu, 120 sandalyeli Meclis’te 68 koltukla çoğunluğu elinde bulunduruyor. Toplam 18 koltuğu olan Haredi partileri Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas’ın koalisyondan çekilerek muhalefete destek vermesi halinde erken seçim için gerekli oy sağlanıyor.

TARTIŞMALI AYRICALIK

7 Ekim 2023’te başlayan savaşta asker ihtiyacının artmasıyla Haredilere tanınan ayrıcalık tartışmaya açılırken taraflar arasında gerginlik arttı. İsrail Yüksek Mahkemesi, Haziran 2024’te Haredilerin muafiyetinin yasal dayanağı bulunmadığına hükmetti.