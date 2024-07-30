İsrail’de Filistinli mahkuma işkence ettikleri gerekçesiyle gözaltında tutulan 9 askerden 1’i serbest bırakıldı

İsrail’de Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmaktan gözaltına alınan 9 askerden 1’i serbest bırakıldı.

İsrail’de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan ve dün gözaltına alınan 9 askerden 1’i serbest bırakıldı. Diğer askerlerin tutukluluk sürelerinin uzatılması için Beit Lid Üssü’ndeki yargılama devam ediyor.



Gözaltılar protesto edilmişti

İsrailli aşırı sağcılar, dün gözaltı haberinin ardından 9 askerin sorgulandığı İsrail’in merkezindeki Beit Lid Üssü’nün önünde toplanarak askerlerin serbest bırakılmasını talep etmişti. Askerlerle arbede çıkaran aşırı sağcılar, daha sonra askeri üssü basmıştı.