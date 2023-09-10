İsrail’de hükümet karşıtı protestolarda bir araç göstericilerin arasına daldı

İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleştirilen kitlesel protestolar sırasında bir araç göstericilerin arasına daldı, bir kişi yaralandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 36. haftasında da meydanlardaydı.

Tel Aviv'de gece saatlerinde gösterilerin sonuna doğru yargı düzenlemesi karşıtı bir grup protestocu Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatırken, o sırada bir sürücü aracıyla beş protestocuya çarptı ve birini yaraladı.

İsrail basınının aktardığına göre, olayda hafif yaralanan 25 yaşındaki bir kadın yakındaki Ichilov Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı sürücü, bu sabah serbest bırakıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre sürücü, protestoculara çarpıp biraz ilerledikten sonra kalabalığın kovalaması sonrası aracını durdurdu ve kimseyi ezmek niyetinde olmadığını iddia etti.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "her türlü şiddeti güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etti.

Netanyahu, "herkesi itidalli davranmaya ve yasalara uymaya" çağırdı.