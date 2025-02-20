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İsrail’de iki yolcu otobüsünde patlama

İsrail’de park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi.

Dünya
  • 20.02.2025 23:03
  • Giriş: 20.02.2025 23:03
  • Güncelleme: 20.02.2025 23:05
Kaynak: iHA
İsrail’de iki yolcu otobüsünde patlama
FOTOĞRAF: İHA

İsrail’in Bat Yam kentinde park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası otobüslerde yangın çıkarken, otobüslerin boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Polis patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın saldırı kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in soruşturmaya dahil olduğu ve Tel Aviv metropol bölgesindeki tüm otobüslerde arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.

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