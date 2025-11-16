İsrail’de İran’a "hassas askeri bilgi" aktardığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, bir İsrailli’nin İran adına casusluk yaptığı ve bir kadın yedek askerle birlikte İsrail Hava Kuvvetlerine ait hassas bilgileri Tahran’a aktardığı gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2025’te gözaltına alınan kişinin, kuzeydeki Kiryat Yam kentinden 27 yaşındaki Şimon Azarzar olduğu ve kendisiyle birlikte yedek bir kadın askerinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Her iki ismin de İsrail vatandaşı olduğu aktarıldı.

İRAN İSTİHBARATIYLA DOĞRUDAN TEMAS İDDİASI

Açıklamada, Azarzar’ın "bir yıldan uzun süredir İran istihbarat birimleriyle doğrudan temas halinde olduğu, onların yönlendirmesiyle çeşitli güvenlik amaçlı görevler yürüttüğü" iddia edildi.

Şüphelinin yedek asker olan partnerinin hava kuvvetleri üssünde görev yapmasından yararlanarak "askeri tesisler ve hava üsleriyle ilgili çeşitli bilgiler elde ettiği" ve bunları İranlı muhatabına aktarmayı teklif ettiği belirtilen açıklamada, Azarzar'ın, yürüttüğü faaliyetler karşılığında "dijital ödeme yöntemleri üzerinden para aldığı" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün sabah Azarzar hakkında resmi iddianame hazırlandığı duyuruldu.

İran ise haberin duyurulduğu saat itibarıyla polis açıklamasına ilişkin bir yorum yapmadı. Tahran ve Tel Aviv, uzun süredir birbirini "birincil düşman" olarak niteliyor.

Yaklaşık bir hafta önce de İsrail makamları, 27 yaşındaki bir başka kişiyi İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına almıştı. İsrail medyası, söz konusu kişinin evinde yapılan aramada "yabancı ajanlarla iletişim kurmak" amacıyla kullanıldığı düşünülen dijital materyaller ve 18 SIM kartı bulunduğunu iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, İran için casusluk yaptıkları iddiasıyla onlarca kişinin gözaltına alındığını belirtiyor.

Haziran 2025’te ABD desteğiyle İran’a yönelik 12 gün süren geniş çaplı bir saldırı düzenleyen İsrail, bu süreçte İran’daki askeri ve nükleer tesislerin yanı sıra sivil noktaları da hedef aldı. İran makamlarına göre saldırılarda 606 kişi öldü, 5 bin 332 kişi yaralandı.

Tahran ise buna karşılık İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunarak askeri ve istihbarat merkezlerini hedef aldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 28 kişinin öldüğünü, 3 bin 238 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ardından ABD, İran’daki bazı nükleer tesisleri vurdu. İran da buna karşılık Katar’daki ABD üssü El-Udeyd’i hedef aldı. Washington yönetimi, 24 Haziran 2025’te İran ile ateşkes sağlandığını duyurdu.