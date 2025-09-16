Giriş / Abone Ol
İsrail’de işgal karşıtları, hükümet binası önünde eylem yaptı

Gazze’ye yönelik işgal harekatını protesto eden İsrail vatandaşları, Tel Aviv’deki hükümet binası önünde eylem düzenledi.

Dünya
  • 16.09.2025 18:51
  • Giriş: 16.09.2025 18:51
  • Güncelleme: 16.09.2025 18:53
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı işgal harekatına dünyanın pek çok noktasından tepkiler yükselirken, İsrailliler de Tel Aviv yönetimini protesto ediyor.

Tel Aviv’de hükümet binası önünde toplanan onlarca savaş karşıtı, Gazze’deki işgalin sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Eylemciler, sembolik kan dökerek işgal nedeniyle artan ölümlere dikkat çekerken, ellerinde “Daha fazla ölüm olmasın” yazılı pankartlar taşıdı.

