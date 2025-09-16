İsrail’de işgal karşıtları, hükümet binası önünde eylem yaptı

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı işgal harekatına dünyanın pek çok noktasından tepkiler yükselirken, İsrailliler de Tel Aviv yönetimini protesto ediyor.

Tel Aviv’de hükümet binası önünde toplanan onlarca savaş karşıtı, Gazze’deki işgalin sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Eylemciler, sembolik kan dökerek işgal nedeniyle artan ölümlere dikkat çekerken, ellerinde “Daha fazla ölüm olmasın” yazılı pankartlar taşıdı.