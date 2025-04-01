İsrail’de ‘Katargate’ depremi

Ortadoğu’yu kana bulayan İsrail’de iç siyaset de skandallarla sallanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ile danışmanı Jonathan Urich, “Katargate” soruşturmasından tutuklandı. Netanyahu ise soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

“Katargate” soruşturması kapsamında tutuklanan Feldstein ve Urich'in, “yabancı bir ajanla temas kurmak” ve “kara para aklamakla” da suçlandığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla ifadeye çağrılan Netanyahu’nun Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde ifadesinin alınacağı kaydedildi.

‘DARBE GİRİŞİMİ’

“Katargate” tartışmaları Katar'dan alınıp Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı ileri sürülen milyonlarca dolar iddiasıyla başlamıştı. Feldstein’in Katar’ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Urich ve Einhorn’un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı aktarılmıştı. Netanyahu'nun da Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Netanyahu, 7 Ekim saldırısı ve Katargate soruşturmaları nedeniyle arasının giderek açıldığı Shin Bet Direktörü Ronen Bar’ı geçen hafta görevden almıştı. Karar ülke çapında protestolara neden olurken Netanyahu, Bar’ın yerine eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Sharvit'i atadı.

Nentanyahu’nun partisi Likud, Başsavcılık Ofisi ve Shin-Bet’i “uydurma soruşturmalar” yapmakla ve “tutuklamalar yoluyla darbe girişimiyle” suçladı. Açıklamada tutuklamaların “yargının Bar’ın görevden alınmasını engellemek için girişimleri” olduğu kaydedildi.

DİKKAT DAĞITIYOR

Muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu’nun partisinin Katar’dan para alındığını yalanlamadığına dikkat çekerek bunun “Başbakanlık Ofisi’ndeki skandallardan sadece biri olduğunu” kaydetti. Yisrael Neytenu Partisi lideri Avigdor Liberman da yaşananların, “İsrail’in gerçek önceliklerini gizlemek için tasarlanan” bir “dikkat dağıtma” olduğunu söyledi.