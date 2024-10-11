İsrail’de saldırı hazırlığı

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Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını Lübnan ve Suriye’ye taşıyan İsrail, İran’a da saldırı hazırlığı yaparken Ortadoğu’da tansiyon yüksek. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ise İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 askerinin yaralandığını duyurdu. İran’ın füzeli misillemesine karşılık vermeye hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin “doğrudan” ve “verimli” geçtiğini kaydetti.

KABİNE TOPLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi ise İran’a verilecek yanıtı görüşmek için toplandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in İran’a saldırısının, ‘ölümcül, hassas ve ansızın" gerçekleşeceğini ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in muhtemel saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her türlü senaryoya hazırız. İsrail’in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz" dedi.