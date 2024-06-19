İsrail’de savaş karşıtlarından direniş haftası

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Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına yenilerini ekleyen İsrail’de halk, ateşkes ve erken seçim talebiyle protesto haftası başlattı. İsrail’in kuzeyinde Lübnan Hizbullah’ı ile çatışmalar şiddetlenirken ABD’den ateşkesin “savaşın yayılmasını engelleyeceği” uyarısı geldi.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimlerindeki Nuseyrat ve Bureyj kamplarına düzenlediği hava saldırısında en az 17 kişi yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını ağır silah ve topçu ateşi altında sürdürdü. Öte yandan İsrail ordusu, Refah’taki operasyonun birkaç hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

ABD’DEN İRAN UYARISI

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, arabuluculuk için bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Önceki gün Tel Aviv’de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Hochstein "Hizbullah’la savaşın, İran’ın İsrail’e geniş çaplı saldırısına yol açabileceği ve bunun İsrail savunma sistemleri tarafından püskürtülmesinin zor olacağı" konusunda uyardı. İsrail ziyaretinin ardından Beyrut’ta Lübnan Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelen Hochstein “Gazze’de bir ateşkesin İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara son verebileceğini” kaydetti.

EYLEMCİLERE MÜDAHALE

İsrail’de ise ateşkes çabalarının sonuçsuz kalması sonrası hükümet üzerindeki baskı büyürken hükümet karşıtı gruplar ülke çapında “direniş haftası” başlattı. Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Başbakan Netanyahu’nun konutuna yürümek isteyen göstericilere TOMA ve atlı birliklerle müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına alırken 3 kişi de yaralandı. Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.