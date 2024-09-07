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İsrail’de yaklaşık 500 bin kişiden Netanyahu’ya ateşkes çağrısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine anlaşmaya imza atmaları çağrısı yapıldı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:58
  • Giriş: 07.09.2024 23:58
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:58
Kaynak: İHA
İsrail’de yaklaşık 500 bin kişiden Netanyahu’ya ateşkes çağrısı


İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 6 esirin ölümünün ardından başkent Tel Aviv’de şiddetlenen gösteriler bugün de gerçekleşti. Yaklaşık 500 bin kişi Netanyahu’ya ateşkes ve esir anlaşmasına imza atması için çağrı yaptı. Protesto gösterisinde, “Philadelphia Koridoru esir çıkmazına dönüşüyor”, “Onları eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail’i öldürüyor” pankartları taşıyan göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.
Protestocular Ayalon Otoyolu’nun girişini kısa süreliğine kapattı. Esirlerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan göstericilere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan Kudüs’teki gösteride ise, esir anlaşması isteyen göstericiler sokaklarda davullar çalarak, esirlerin serbest bırakılması için sloganlar attı.

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