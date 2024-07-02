İsrail’deki cezaevlerinde yer kalmadı

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı 38 bine yaklaştı. İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 9 bin 450 Filistinli gözaltına alınırken Gazze’de yüzlerce kişi alıkonuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı belirtildi. Aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye’nin de bulunduğu 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi.