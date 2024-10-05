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İsrail’den Beyrut’un güneyine tahliye emri

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.10.2024 00:06
Kaynak: İHA
İsrail’den Beyrut’un güneyine tahliye emri

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İsrail Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye’deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi. IDF’nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.

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