İsrail’den Erdoğan ve Fidan’a teşekkür: Türkiye’de 10 yıl hapis cezası alan İsrailli serbest kalıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye’de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir İsrail vatandaşının serbest bırakılacağını açıkladı ve Erdoğan ile Hakan Fidan’a teşekkür etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir İsrail vatandaşının, Ankara ve İsrail arasında kurulan temaslar sonucunda, "ülkesine döneceğini" ifade etti.

T24’ün haberine göre, dün sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Cohen, "Cumhurbaşkanı Herzog ve diğer yetkililerin müdahalesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka bu hafta başında ailesine dönecek" dedi.

Cohen, paylaşımında, "Bu İsrail devletinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail vatandaşları için gösterdiği çabanın bir örneğidir ve Türkiye ile İsrail arasında ısınmakta olan ilişkilerin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Fidan'a sorunun çözümündeki katkıları için teşekkür ederim" dedi.

Jerusalem Post'un haberine göre, 35 yaşındaki Danny Awka, 2019'da yasa dışı olarak gat bulundurduğu ve kaçırma girişiminde bulunduğu için 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gatın kişisel kullanımı Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklı olsa da gat doğal halinde İsrail'de kullanılabiliyor.

Jerusalem Post, Awka'nın cumartesi serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin planlandığını yazdı.

Awka, gatı taşıması için kandırıldığını savunuyor.