İsrail’den “füze önleyiciler kritik seviyede” iddiasına yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "İsrail’in füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığı" ve "Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceklerine" ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Gideon Sa'ar, İran füzesi saldırısı sonucu kuzey İsrail’de zarar gören bir sahayı ziyaretinde, gazetecilerin "ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor tarafından yayınlanan ve İsrail’in ABD’ye füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığını bildirdiğine" ilişkin haberinin "doğru olmadığını" söyledi.

LÜBNAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMESİ İDDİALARINI DA REDDETTİ

Sa'ar ayrıca, İsrail merkezli Hareetz gazetesinin aktardığı haberde, "İsrail’in yakın zamanda Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceğine" ilişkin iddiaları da reddedetti.

Sa'ar, İsrail’in ABD ile "görüş birliği içinde olduğunu" belirterek, "hedeflerinin, İran’dan gelen varoluşsal tehditleri uzun vadede ortadan kaldırmak olduğunu" ifade etti. Sa'ar, "Her yıl başka bir savaşa gitmek istemiyoruz" dedi.