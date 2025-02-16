İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 3 ölü



İsrail, ateşkes devam ederken Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail tarafından Refah kentinin güneyine düzenlenen hava saldırısında 3 polis memuru hayatını kaybetti. Filistin İçişleri Bakanlığı, öldürülen polislerin yardım kamyonlarının Gazze Şeridi’ne girişinde görev aldığını ifade etti. Bakanlık, "Bu suçu kınıyor ve arabulucular ile uluslararası topluma işgal güçlerinin polis gücünü hedef almaktan vazgeçmeye zorlamaları çağrısında bulunuyor" denildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi’ndeki hastaların Mısır’daki hastanelerde tedavi olmak üzere ülkeden ayrılmalarının da İsrail tarafından engellendiğini söyledi.

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, saldırıda İsrail güçlerine doğru hareket eden birkaç silahlı kişinin hedef alındığını iddia etti.

Hamas, hava saldırısının 19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ateşkesin "ciddi bir ihlali" olduğunu belirterek, "Bu sabah Refah kentinin doğusunda bir siyonist insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen ve yardım girişini güvence altına almakla görevli polis unsurlarını hedef alan hain saldırı, ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilmektedir" dedi.