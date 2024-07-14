İsrail’den Han Yunus’a saldırı: Ölü sayısı 90’a yükseldi

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

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Fotoğraf: AA