İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı: 8 ölü, 2 bin 800 yaralı

Lübnan'da Hizbullah'ın getirttiği seyyar çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralanırken, ölüm haberleri gelmeye başladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el Ebyad, ülke çapında meydana gelen patlamaların en az 8 kişiyi öldürdüğünü, 2800 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad ve Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, öldürücü patlamalardan İsrail'in siber saldırısını sorumlu tuttu.

İran destekli Direniş Ekseni'nin Lübnan ayağını oluşturan Hizbullah, ilk açıklamasında örgütün kullandığı çağrı cihazlarının eşzamanlı patlatılması sonucu iki savaşçısının ve bir kızın öldüğünü söyledi.

Patlamaların nedenlerini belirlemek için soruşturma yürüttüğünü belirten Hizbullah, ikinci açıklamasında İsrail'i sorumlu tuttu. Açıklamada "İsrail'in hak ettiği cezayı alacağı" dile getirildi.

Aynı zamanda siyasi parti olan Hizbullah'ın bir milletvekilinin oğlunun kurbanlar arasında olduğu belirtildi.

İran'ın haber ajansları, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani'nin de çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaralandığını duyurdu. Yarı resmi Fars haber ajansı, bir kaynağın "Amani'nin yüzeysel bir yaralanması var ve şu anda bir hastanede gözlem altında" dediğini aktardı.

BÜYÜKELÇİ DE YARALANDI

Patlamalarda İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani’nin yaralandığı duyuruldu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamaların ardından kan bağışı çağrısında bulundu.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde yüksek sayıda yaralı olması durumunda alarma geçmeleri ve yaralıların diğer bölgelere dağıtılması için bakanlıkla koordineli çalışmaları gerektiğini bildirdi.