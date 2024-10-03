İsrail’den iddia: 15 Hizbullah mensubu öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Belediyesi'nin binasına düzenlediği hava saldırısında 15 Lübnan Hizbullahı mensubunu öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl Belediyesi binasını hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, belediye binasında Lübnan Hizbullahı'na ait silahların depolandığı ve binada bulanan 15 Lübnan Hizbullahı mensubunun saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'da Hizbullah'a ait 200 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gönderilen 25 füzeye müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan sınırı yakınındaki gasbedilmiş Filistin topraklarında sirenler çaldı.

İsrail'e doğru ateşlenen füzelerin bazılarının boş arazilere düştüğü ve iki insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğü aktarıldı.