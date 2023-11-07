İsrail’den kara operasyonu: Hamas’ın yerleşkesi kontrol altına alındı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Hamas'a ait yerleşkelerin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.

IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF 7. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde terör örgütü Hamas'a ait bir askeri kaleyi kontrol altına aldı. Karakolda anti-tank rampaları ve füzeler, çeşitli silahlar ve istihbarat malzemeleri bulundu” denildi.

Ayrıca kara operasyonuna donanma ve hava kuvvetlerinin de destek verdiği ifade edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN SALDIRILARI

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 32. gününde de sürüyor.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalarda İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devzm ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana dek İsrail'in saldırılarında 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.