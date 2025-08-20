İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar’a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh’a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail’in 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.