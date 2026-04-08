İsrail’den Lübnan’a saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şebriha'da bir noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin yaşadıkları yeri terk etmesini istedi.

ATEŞKES KARARINDA LÜBNAN BİLMECESİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif de, yaptığı açıklamada Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu söylemişti.

İran tarafından yapılan açıklamada da bu durum tekrar edilmişti.

Ancak İsrail Başbakanlık ofisi "Trump'ın kararını destekliyoruz ancak Lübnan ateşkese dahil değil" açıklaması yapmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.