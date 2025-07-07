İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırısı: 10 kişi yaralandı, bir çocuk yoğun bakımda

İsrail'e ait savaş uçuklarının Lübnan'ın güneyinde farklı bölgeleri hedef alan saldırılarında 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, İsrail'in Sur kentindeki Burc Rahhal beldesine düzenlediği hava saldırısında 9 sivil yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Sayda kentinin Ez-Zerariyye beldesine saldırısında da 1 çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuğun yoğun bakıma alındığı belirtildi.

İsrail ordusu dün geç saatlerde Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait askeri noktalar, stratejik silah üretim ve depolama alanları ile bir roket fırlatma sahasının hedef alındığı savunulmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.