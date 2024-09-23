İsrail’den Lübnan’a yoğun saldırı: 100 ölü, 400 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla kişi yaralandı.

Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu daha sonra Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı.

300'DEN FAZLA SALDIRI

İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

HALK GÜNEYDEN KAÇIYOR

İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.