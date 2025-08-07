İsrail’den Lübnan’ın güneyinde bir araca hava saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak: iHA
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İsrail saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı.