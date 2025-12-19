İsrail’den Mısır’la ‘tarihi’ anlaşma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “ülke tarihinin en büyüğü” olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğalgaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Doğu Akdeniz’de İsrail’e ait Leviahthan doğalgaz sahasından çıkarılacak gaz, İsrail Mısır'la 35 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı anlaşmasını onayladı.

Netanyahu, anlaşmanın “İsrail’in bölgesel bir enerji gücü olarak konumunu önemli ölçüde güçlendirdiğini” söyledi ve bunun “bölgede istikrara katkı sağladığını” iddia etti. Anlaşmayı “İsrail’in güvenlik çıkarlarını güvenceye aldıktan sonra onayladığını” belirten Netanyahu “Daha hoş sürprizler olacak” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından “NewMed” şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğalgaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti. Mısır ile İsrail arasında 2019'da da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı.

ABLUKADAKİ GAZZE’DE SELLER CAN ALIYOR

Uluslararası Af Örgütü ise işgal altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin “tamamen önlenebilir” olduğunu belirterek, İsrail'in altyapı onarımı için hayati öneme sahip malzemelerin girişini engellemeyi sürdürmesinin “bu yıkımı derinleştirdiğini” bildirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, soğuk hava, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 17 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin barınma koşullarının ağırlaştığını açıklamıştı.