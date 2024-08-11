İsrail’den okul katliamı

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Ortadoğu’da yükselen tansiyonu düşürmek için ateşkes çağrıları yapılırken İsrail, Gazze’deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okulda, bir kez daha yerinden ettiği sivilleri vurdu. Kentin güneyindeki Derec Mahallesi’nde bulunan Tabiin Okulu’na düzenlenen saldırıda aralarında kadınların, yaşlıların ve çocukların bulunduğu 100’den fazla kişi yaşamını yitirirken onlarca Filistinli yaralandı. Saldırının okulun mescidinde sabah namazı sırasında saldırı düzenlendiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Yerel kaynaklar cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığı ve ortaya çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma birimlerinin kapsamlı olarak dağılan parçaları bir araya topladığı belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların kaldırıldığı El-Ehli Baptist Hastanesi’nin müdürü Fazıl Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Savaşın başından bu yana yaşadığımız en zor gün, bugün” dedi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, bu sayıda yaralıya müdahale edecek hiçbir hastane olmadığını vurgulayarak, İsrail tarafından sağlık sisteminin tümden yok edildiği bir zamanda saldırının düzenlendiğine dikkati çekti.

AMERİKAN SİLAHI

Sevabite, ‘‘İsrail, Tabiin Okulu’na her biri 907 kilogramlık 3 bomba attı. ABD yönetimi, yalnızca İsrail’in soykırımına yeşil ışık yakmakla kalmıyor, aynı zamanda İsraillilere silah da sağlıyor. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail’e 100 binden fazla bomba ve füze sağladı’’ dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise okulda “teröristlerin saklandığı Hamas komuta kontrol merkezi” olduğu ve “ölü sayısının abartıldığı” iddia edildi. Açıklamada “okulda 20 kadar Hamas militanı olduğu” ve “sivil hasarı ve ölümleri en aza indirmek için hassas mühimmat kullanıldığı” ileri sürüldü.

ABD SUÇ ORTAĞI

Filistinli direniş grupları, “ABD’nin katliamlarda suç ortağı olduğuna” dikkat çekerek uluslararası topluma İsrail’in savaş suçlarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Hamas, "İsrail’in işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için de sahte bahaneler uydurduğunu" kaydederek “ABD’nin desteği ve suçlarını örtbas etmesinin, İsrail’i saldırılarını artırmaya teşvik ettiğini” aktardı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), "ABD’nin siyasi ve askeri desteği, uluslararası toplumun ve Arap dünyasının sessizliği olmasaydı, Siyonist işgal rejiminin sağcı faşist hükümeti Tabiin Okulu’ndaki katliamı yapamazdı ve soykırım suçlarını sürdüremezdi" açıklamasını yaptı.

İslami Cihad’ın açıklamasında ise “saldırıda sabah namazı vaktinin seçilmesinin mümkün olan çok sayıda sivili öldürmeye yönelik olduğunu doğruladığı” kaydedilerek bunun “uluslararası kurumların ve mahkemelerin İsrail liderlerinin savaş suçlusu ilan etmedeki başarısızlığından kaynaklandığı” aktarıldı. El Fetih’ten yapılan açıklamada da saldırı “iğrenç, kanlı bir katliam” ve “terörizm suçunun zirvesi” olarak nitelendirildi.

OKULLAR HEDEFTE

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children’ın (Çocukları Kurtarın) bölge direktörü Tamer Kirolos, ölenler arasında birçok çocuk olduğuna dikkat çekti. Kirolos, saldırının “savaşın başladığı ekim ayından bu yana bir okula yapılan en ölümcül saldırı” olduğunu kaydetti. Savaş nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı okullara yönelik son dönemde İsrail saldırıları arttı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi’ne göre önceki gün gerçekleşen saldırılardan önceki sekiz gün içinde yedi okul hedef alındı.

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SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI:DÜNYA SESSİZ KALIYOR

İsrail’in Gazze’deki okul katliamına dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. “İsrail’in insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini” açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırının “Binyamin Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini gösterdiğini” kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani saldırıyı “soykırım ve savaş suçu” olarak nitelerken, BM Güvenlik Konseyi’ne “uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olan İsrail’e karşı harekete geçme” çağrısı yaptı. Ürdün ise saldırının “İsrail ve Hamas’a yapılan ateşkes müzakerelerini engelleme girişimi olduğu” vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise “İsrail’in saldırıları sona erdirme iradesi yok” dedi. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, “İsrail’in ABD ve Avrupa silahlarıyla Gazze’de soykırım uyguladığına” dikkat çekti.

İŞBİRLİKÇİSİNDEN İSRAİL’E 3,5 MİLYAR DOLAR DAHA

ABD, Gazze’de “ateşkes” çağrıları yaparken bir yandan İsrail’in katliamlarına ortak olmayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolar yardım sağlanacağını açıkladı. ABD medyası, söz konusu yardımın ABD Kongresi’nin nisan ayında onay verdiği 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. Yardım paketinin kabul edilmesinden aylar sonra Ortadoğu’da gerginliğin arttığı ve İsrail’in İran ve Hizbullah’tan bir saldırı beklentisinde olduğu dönemde gelmesi dikkat çekti.

TAHRAN: MİSİLLEMEMİZ ATEŞKESE BAĞLI DEĞİL

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye suikast sonrasında İsrail’e saldırı kararlarının Gazze’de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı. İsrail’in Hanite’yi Tahran’da öldürmesinin İran’ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Meşru savunma hakkımız var” denildi. Haniye suikastının ardından Tahran’ın Gazze’de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

SOYKIRIMA LİMAN YOK

Ortadoğu’da yükselen tansiyonla birlikte ABD’nin bölgede artan askeri varlığı, Kıbrıs’ta tartışma ve tepkilere yol açtı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ana muhalefetteki solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), hükümeti askeri güçlerin Ada’da yoğunlaşmasına izin vererek artan gerginliğin ortasına sürüklemekle suçladı. Ada’da son dönemde uçak ve gemi hareketliliği artarken Limasol Limanı’na demirleyen ABD amfibi hücum gemisi USS Wasp protesto edildi. Göstericiler “Soykırıma liman yok” sloganları attı.