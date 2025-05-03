İsrail’den Şam’a ‘uyarı’ saldırısı

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Suriye’nin kuzeyinden “federalizm” açıklamaları gelirken güneyde İsrail’in desteklediği Dürzi gruplarla Şam’daki cihatçı yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan başkanlık sarayı yakınındaki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz, saldırıya dair yaptıkları ortak açıklamada, “Bu, Suriye rejimine net bir mesajdır. Şam'ın güneyine güç konuşlandırılmasına ya da Dürzi topluluğa yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğiz” dedi. Şam’ın güneyinde çıkan çatışmalarda yaralanan beş Dürzi'nin tedavi amacıyla İsrail’e getirildiği bildirildi.

Suriye hükümeti ise, Şam’a bağlı Ceramane Mahallesi ve Sahnaya bölgesindeki çatışmaların ardından kontrolü yeniden sağladığını açıkladı.

Suriye'de geçtiğimiz yılın sonunda Beşar Esad'ın devrilip HTŞ öncülüğünde yeni hükümet kurulmasının ardından ülkenin güneyini işgale başlayan İsrail güçleri, Şam'a 25 km yakına kadar konuşlanmış durumda.

GÜNEYDE GERİLİM

Gerilim, Dürzi bir din adamına ait olduğu iddia edilen ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından tırmanmıştı. HTŞ bağlantılı grupların bölgeye yönlendirilmesi sonrası pazartesi günü çatışmalar patlak vermiş, yaşanan şiddet olaylarında 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Dürziler, Suriye’nin güneyinde Süveyda kentini kontrol ediyor. Kısa süre önce güçlerini Süveyda Askeri Meclisi altında birleştiren Dürziler, Suriye geçici yönetiminden federalizm talep ediyor. İsrailli yetkililerden Suriye’de federal bir yapı kurulmasına yönelik açıklamalar geliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise mart ayı başındaki haberinde Suriye’de federal bir yapı için uluslararası lobi faaliyetleri yürüten Tel Aviv’in bu doğrultuda 1 milyar dolarlık fon ayırdığını yazmıştı.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Suriyeli Dürzilerin manevi lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümetini IŞİD’e benzeterek Dürzi toplumunu korumak için uluslararası barış gücü ve müdahale talep etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Her ne gerekçeyle olursa olsun dış müdahale talebi, sadece daha fazla huzursuzluk ve kaos doğurur” dedi.