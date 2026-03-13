İsrail’den Tahran’da halkın gösteri için toplandığı bölgeye saldırı tehdidi

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun, sosyal medya hesabından Farsça yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğu ve halkın bu bölgede toplandığı bildirilirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğu aktarıldı.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.