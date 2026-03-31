İsrail’e 2 ayda 176 milyon dolar ihracat

Türkiye’den erişimi engellenen İsrail Merkezi İstatistik Bürosu (CBS), Şubat 2026 dönemine ait dış ticaret istatistiklerini önceki gün kamuoyuyla paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in duyurduğu veriler için Ticaret Bakanlığı "İsrail ile ticaretin sürdüğü iddiaları yalandır" açıklaması yaptı.

AKP iktidarının "Ticaret sona erdi" söylemlerine karşın, veriler İsrail’in işgal ve abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları ve İran ile devam eden çatışma sürecinde de ticari faaliyetlerin sürdüğünü gösteriyor. Resmi verilere göre, Şubat 2026 döneminde Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın toplam tutarı 94 milyon dolar olarak saptandı.

Ocak ve şubat aylarını kapsayan 2026 yılının ilk iki aylık periyodunda, Türkiye’den İsrail’e gerçekleştirilen toplam ihracat hacminin 176 milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirildi. Sevkiyatı yapılan ürünlerin niteliği incelendiğinde, sanayinin temel işleyişi için kritik önem taşıyan ürün gruplarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Verilere göre makine ve ekipman kategorisinde 44,7 milyon dolar, baz metallerde ise 34,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracat verilerinin detaylarında diğer kalemler de dikkat çekiyor. Tekstil ürünlerinde 19,0 milyon dolar, taş, çimento ve cam grubunda 16,4 milyon dolar, plastik ürünlerinde ise 15,5 milyon dolarlık ticaret hacmi kayıt altına alındı.