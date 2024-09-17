İsrail’e atılan hipersonik füzeler İran’a ait değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e saldırıda kullandığını iddia ettiği hipersonik füzeleri kendilerinin sağladığı iddiasını yalanladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Husiler, İsrail’e atılan füzenin hipersonik olduğunu iddia ederken, Pezeşkiyan, "Bir insanın İran’dan Yemen’e gitmesi bir hafta sürerken, bu füze oraya nasıl gidebilir? Yemen’e sağlayacak böyle füzelerimiz yok" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Ukrayna ile savaşta Rusya’ya füze sağladığı iddialarını da reddetti. Pezeşkiyan, hükümetinin göreve geldiği bu yılın ağustos ayından bu yana Rusya’ya herhangi bir silah sevkiyatında bulunulmadığını söyledi. Pezeşkiyan, konuşmasında Washington ile doğrudan görüşmelerin yapılabileceğinin sinyalini de verdi. İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını duyurmuştu. Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, İsrail’e yeni bir ‘hipersonik’ balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.