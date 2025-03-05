İsrail’e bir kırmızı kart da İrlanda’dan

Spor Servisi

İsrail’in Filistin’deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria’daki saldırıları nedeniyle Celtic taraftar grubu Green Brigade’in başlattığı "İsrail’e kırmızı kart göster" çağrısına İrlanda’nın Bohemian takımı taraftarları da katıldı.

İrlanda Premier Lig’in 4. haftasında Drogheda United’ı konuk eden Bohemian’da taraftarlar, İsrail’e kırmızı kart gösterdi.

Taraftarların İsrail’e yönelik tepki gösterisinde, tribünlerin bir bölümü adeta kırmızıya büründü. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarla İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu. UEFA ve FIFA’ya çağrıda bulunan taraftarlar, üzerinde "İsrail’e Kırmızı Kart Göster" ifadesinin yer aldığı pankart açtı. Bohemian Kulübü de o anları sosyal medya hesaplarında alkış emojisi ile paylaşarak taraftarına destek oldu.