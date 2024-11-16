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İsrail’e bir tepki de Fransa’dan

Spor
  • 16.11.2024 05:00
  • Giriş: 16.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 16.11.2024 05:07
İsrail’e bir tepki de Fransa’dan
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te, Fransa-İsrail futbol maçına tepki için gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45'te başlayan Fransa-İsrail karşılaşmasının düzenleneceği Paris'in banliyösü Saint-Denis'te bir araya geldi.

Halk Cephesi Meydanı'nda yapılan gösteride, eylemciler Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı. Maç sırasında İsrail Marşı yuhalanırken İsrailliler Fransız taraftarlara saldırdı.

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