İsrail’e ihracat durmadı

Birgül BİRBEN

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin’e yönelik saldırılarında binlerce insan hayatını kaybetti. Saldırılar başladıktan sonra Tel Aviv’e yönelik ihracat aylarca herhangi bir kısıtlama olmadan devam etti. Nisan ayında kısıtlama getirildiği, mayıs ayında ise tamamen durdurulduğu açıklandı.

Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre ihracat önemli oranda azalsa da devam etti. TİM’in verilerine göre geçen ay İsrail’e 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Buna göre ihracatı gerçekleştirilen bazı ürünler şöyle:

• Çelik: 26,5 bin dolar

• Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 21,7 bin dolar

• Demir ve demir dışı metaller: 133,3 bin dolar

• Hazırgiyim ve konfeksiyon: 96,9 bin dolar

• Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 438,1 bin dolar

• İklimlendirme sanayi: 121 bin dolar

• Kimyevi maddeler: 1,1 milyon dolar

• Kuru meyve mamulleri: 212 bin dolar

• Makine ve aksamları: 117,6 bin dolar

• Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 1 milyon dolar.