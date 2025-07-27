İsrail’e karşı bildiriye ‘Ege tezleri’ bahanesi

POLİTİKA SERVİSİ

İsrail’in Filistin’deki işgali ve insanlık dışı uygulamaları devam ederken Türkiye’nin İsrail’e karşı yaptırımlar konusunda gerçekçi adımlar atmaması tepki çekiyor.

Ticaretin üstü kapalı şekilde devam ettiği iddia edilirken diğer yandan İsrail’e hammadde taşıyan mühimmat gemileri de Türkiye limanlarına demirliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiya’nın başkenti Bogota’da İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma varan saldırılara karşı çıkan 30 ülkenin temsilcileri bir araya gelmişti.

Kolombiya ve Güney Afrika hükümetlerinin ortaklaşa düzenledikleri toplantıda İsrail’i kınayan bir bildiri kabul edilmişti.

Toplantıya ve İsrail’e yönelik kınama bildirisine katılan Türkiye, İsrail'e karşı eylem planına imza atmayarak ikiyüzlü Filistin politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Lideri Özgür Özel, katıldığı bir mitingde AKP'nin İsrail'i kınayan bildiriye imza atmamasını “Bu eylem planına imza atmadan Kolombiya’dan kaçtılar.

Trump’tan korktular” sözleriyle eleştirmişti. Dışişleri Bakanı Fidan, Özel'in Türkiye'nin Kolombiya'daki Filistin eylem planına imza atmadığına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Fidan, "İmzalasaydık Ege'deki tezlerimiz zarar görürdü" Dedi. Söz konusu eylem planında “İsrail’e silah ya da mühimmat taşıyan gemiler, bandırası ne olursa olsun limanlara sokulmayacak, yakıt ya da herhangi bir hizmet verilmeyecek.” gibi maddeler yer alıyor.