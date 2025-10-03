İsrail’e öfke sokaklarda

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukayı kırmak ve bölgeye yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi dünyayı ayağa kaldırdı. Almanya’dan Kolombiya’ya, Malezya’dan Arjantin’e onlarca ülkede gösteriler düzenlendi.

GENEL GREV İLANI

İsrail askerleri, Sumud Filosu’nda bulunan 44 geminin arıza nedeniyle geride kalan biri hariç tümüne müdahale ederken teknelerdeki yüzlerce aktivisti alıkoydu. Alıkonulan aktivistler sınır dışı edilme işlemlerinin yapılması üzere İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldü. İsrail’in Sumud’daki teknelere müdahalesi başladığı andan itibaren dünyanın dört bir yanında meydanlar dolmaya başladı.

İtalya’da başkent Roma’nın yanı sıra Milano, Roma, Torino, Napoli ve Cenova kentlerinde öğrenciler ve işlerin öncülüğünde yürüyüşler düzenlendi. İtalya’nın en büyük iki sendikası Taban Sendikaları Birliği (USB) ve İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), filoya müdahaleyi protesto etmek için bugün ülke genelinde greve gideceklerini açıkladı.

Arjantin’in başkent Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da binlerce Filistin destekçisi sokaklara indi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı alırken İsrail’le 2020’den bu yana yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasını da sonlandırdığını açıkladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi İsrail'in saldırısına karşı "Özgür Filistin" sloganlarıyla dışişleri bakanlığı önünde toplandı. Berlin’de çok sayıda protestocu Tren Garı’nın merkez istasyonuna yürürken, Brüksel’de protestocular ise Borsa meydanından Dışişleri Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.