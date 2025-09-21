İsrail’i boykot çağrıları büyüyor

Kültür Sanat Servisi

İspanya’nın BASK Bölgesi’nde düzenlenen San Sebastian Film Festivali’nin açılış galası öncesinde, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve İsrail’in boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

İspanya'da özerk Bask Bölgesi'ndeki Guipúzcoa'nın başkenti olan San Sebastian kentindeki 73. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin açılışı öncesinde, binlerce kişi İsrail’in boykot edilmesi çağrısıyla sokaklarda gösteri yaptı.

Gösterinin sonunda, ateşkesi bozan bombardımanlarda hayatını kaybedenleri simgelemek için sokaklara onlarca çift ayakkabı yerleştirildi.

Ayrıca dünya genelinde 400'den fazla sanatçı, Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in yayın platformlarından kaldırılması için kültürel boykot başlattı.

"Soykırıma müzik yok" sloganıyla başlatılan boykota Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast gibi gruplar katıldı.