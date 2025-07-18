İsrail’i kınayan bildiriye katılan Türkiye eylem planına ise imza atmadı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırıma varan operasyonlara karşı çıkan 30 ülkenin temsilcileri bir araya geldi.

Kolombiya ve Güney Afrika hükümetlerinin ortaklaşa düzenledikleri toplantıda İsrail’i kınayan bir bildiri kabul edildi.

Toplantıya katılan 30 ülkenin 12’si, 6 maddelik eylem planına imza koyarken Türkiye eylem planına imza atanlar arasında yer almadı.

Eylem planının imzacıları arasında Bolivya, Kolombiya, Küba, Endonezya, Irak, Libya, Malezya, Nabimya, Nikaragua, Umman, Saint Vincent ve Grenadine ile Güney Afrika Cumhuriyeti yer aldı.

Bogota’da kabul edilen eylem planındaki altı madde şu şekilde:

İsrail’e silah, mühimmat, askeri alanda kullanılacak yakıt ve çift kullanımlı ürünlerin gönderilmesi tümüyle engellenecek.

İsrail’e silah ya da mühimmat taşıyan gemiler, bandırası ne olursa olsun limanlara sokulmayacak, yakıt ya da herhangi bir hizmet verilmeyecek.

İmzacı ülkelerin bandırasındaki yük gemileri İsrail’e hiçbir şekilde askeri malzeme, yakıt ya da çift kullanımlı malzeme taşımayacak. Taşıyan gemilerin bandıraları iptal edilecek.

İmzacı olan tüm ülkeler İsrail’le halihazırda yürürlükte olan tüm kamu anlaşmalarını gözden geçirip, gerektiğinde iptal edecek.

İmzacı ülkeler, uluslararası hukuk kuruluşlarının İsrail hakkında aldığı ceza ve yaptırım kararlarına tam olarak uyacak.

İmzacı ülkeler, işgal altındaki Filistin topraklarında suç işleyenlerin kendi mahkemelerinde de ceza alabilmelerini sağlamak için hukuk sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapacaklar.

İSRAİL’İ ÇOK MEMNUN EDECEK İKİNCİ ADIM!

Ekonomi gazetesinden Zeynep Gürcanlı da “Türkiye neden eylem planına katılmadı?” başlıklı yazısıyla konuyu gündeme taşıdı.

Gürcanlı, Türkiye’nin eylem planında yer almamasını İsrail’i memnun edecek ikinci adım olarak tanımlarken, diğer adımın ise Suriye’nin Süveyde kentinde yaşananlara ilişkin doğrudan İsrail ile temasa geçilmesini gösterdi.

Gürcanlı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara da, özellikle Süveyde’de yaşananlardan sonra, Suriye politikasını tek başına ABD ile koordine etmesinin -Trump’ın son kertede hep Netenyahu’nun tarafını tutması nedeniyle - yürümeyeceğini görmüş olmalı ki, bu hafta iki kritik adım attı.

Adımlardan ilki, Süveyde konusunda Ankara’nın hiçbir aracı olmadan, doğrudan İsrail ile temasa geçmesiydi. Bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Süveyde olaylarının yatıştırılması için Türkiye’nin istihbarat yetkilileri düzeyinde İsrail’e doğrudan mesaj verdiğini açıkladı. Ak Parti Hükümeti bir dönem tüm ilişkileri kestiği Mısır’daki Sisi yönetimiyle de barışma adımlarını istihbarat örgütleri temasları üzerinden attığı unutulmamalı. Bakalım gerisi ne zaman gelecek?”