İsrail’in Beyrut’un merkezine düzenlediği saldırıda can kaybı 15’e yükseldi



İsrail, Lübnan’da yoğun saldırılar düzenleyerek, Gazze Şeridi’nde olduğu gibi sivilleri hedef alıyor. İsrail ordusunun bugün sabahın erken saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir binaya düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basta bölgesindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiği aktarıldı.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, yaralı sayısının 63 olduğunu bildirmişti.