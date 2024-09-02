İsrail’in Cenin’e verdiği zarar 135,2 milyon dolar

İsrail askerleri, Cenin kentine yönelik saldırılarına yaklaşık 1 haftadır devam ederken orduya ait iş makineleri de Cenin’in kent merkezindeki en işlek noktalardan Sinema kavşağı ve Ebu Bekir Sıddık Caddesi’nde yolları kazıdı. Makineler, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarını da tahrip etti.

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği saldırılarda neden olduğu yıkımı "deprem" olarak niteledi. El-Ubeydi "En büyük kayıp şehitlerin canıdır. Maddi düzeyde işgal araçlarının su ve iletişim hatlarını kesme ve sabote etme, elektrik trafolarını patlatma gibi altyapıya verdiği tahribat çok büyük" ifadelerine yer verdi.

"İsrail saldırılarının Cenin'e verdiği zarar yaklaşık 500 milyon şekel (yaklaşık 135,2 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor. Kentte deprem olmuş gibi büyük bir yıkım meydana geldi. Sokaklar yerle bir olmuş, evler yıkılmış." sözlerine yer veren Ubeydi, saldırıların devam ettiğini ve her gün yeni yıkımların yaşandığını belirtti.